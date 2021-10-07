Якутск, 7 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Дело, возбуждённое в отношении начальника отдела организации сервиса пассажиров авиакомпании «Якутия», рассмотрит суд. Сотрудника авиаперевозчика обвиняют в получении более 6 млн рублей взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Взятку руководителю отдела АК «Якутия» дали за то, чтобы он обеспечил победу в конкурсе о поставке бортового питания, посуды и оборудования для приготовления и раздачи еды. Взятки сотруднику авиакомпании давали четыре фирмы в течении четырёх лет.

«Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками Северо-Восточного МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Якутии. Обвиняемый вину в совершении указанных преступлений признал в полном объёме», — подчеркнули в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Обвинительное заключение в отношении руководителя отдела АК «Якутия» подготовлено по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, от аэропорта «Якутск» к авиакомпании «Якутия» в арбитраж республики поступил многомиллионный иск. Сумма исковых требований — 161 471 714,79 рубля.