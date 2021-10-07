Названо число проданных в России легких коммерческих автомобилей
Москва, 7 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2021 года на российском авторынке было реализовано 91 505 легких коммерческих машин (сегмент LCV). Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Среди реализованных за отчетный период в России автомобилей сегмента LCV лидирует по продажам модель «ГАЗель». Продажи этой модели выросли за девять месяцев 2021 года на 18%, до 32 847 экземпляров.
На второй строчке оказался Ford Transit, чья реализация увеличилась на 59%. Всего был продан за три квартала текущего года 14 011 экземпляр данной модели. Замыкает тройку лидеров «УАЗ СГР» — 8395 реализованных машин (+15%).
Кроме того, с начала 2021 года по сентябрь включительно в России было продано 7267 фургонов Lada Largus (-5%) и 5955 экземпляров ГАЗ «Соболь» (+54%).
Напомним, по итогам января — сентября 2021 года продажи легковых машин и автомобилей сегмента LCV выросли в России на 15,1%, до 1 260 111 экземпляров.
Читайте также: Названо число проданных в России внедорожников