Москва, 7 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2021 года на российском авторынке было реализовано 91 505 легких коммерческих машин (сегмент LCV). Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Azgaz.ru ГАЗЕЛЬ NEXT

Среди реализованных за отчетный период в России автомобилей сегмента LCV лидирует по продажам модель «ГАЗель». Продажи этой модели выросли за девять месяцев 2021 года на 18%, до 32 847 экземпляров.

На второй строчке оказался Ford Transit, чья реализация увеличилась на 59%. Всего был продан за три квартала текущего года 14 011 экземпляр данной модели. Замыкает тройку лидеров «УАЗ СГР» — 8395 реализованных машин (+15%).

Кроме того, с начала 2021 года по сентябрь включительно в России было продано 7267 фургонов Lada Largus (-5%) и 5955 экземпляров ГАЗ «Соболь» (+54%).

Напомним, по итогам января — сентября 2021 года продажи легковых машин и автомобилей сегмента LCV выросли в России на 15,1%, до 1 260 111 экземпляров.

Читайте также: Названо число проданных в России внедорожников