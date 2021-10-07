Нижний Тагил, Свердловская область, 7 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области три пожилые женщины отдали деньги мошенникам, сообщившим о якобы попавших в беду родственниках. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

Такие случаи были зафиксированы в октябре. Мошенники от имени сотрудников правоохранительных органов требовали от граждан наличных денег за якобы не привлечение их близких к уголовной ответственности, а также разыгрывают спектакли по телефону с участием якобы родственников. Одной из пострадавших стала 81-летняя женщина. Она отдала 200 тыс. рублей якобы за спасение старшей дочери. Через два дня ей позвонила старшая дочь ей позвонила и удивилась, узнав, что просила у неё помощи в связи с «попаданием в ДТП».

78-летняя гражданка отдала неизвестным 60 тыс. рублей, а 90-летняя — 250 тыс. Полицейские призывают граждан чаще напоминать пожилым родственникам, чтобы те не доверяли незнакомым людям.