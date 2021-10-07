Москва, 7 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. По итогам дня 6 октября нефть марки Brent подешевела на 2,31%, до $80,74 за баррель. После резкого роста и обновления максимума на $83,436 покупатели начали закрывать длинные позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Russian.dissident Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-2»

Давление на покупателей усилилось на американской сессии после публикации отчета минэнерго США.

Согласно представленным данным, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей, до 420,89 млн баррелей (прогноз был — 418 тыс. баррелей).

Запасы бензина выросли за неделю на 3,26 млн баррелей (прогноз был +400 тыс. баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 396 тыс. баррелей (прогноз был — 750 тыс. баррелей).

Сегодня, 7 октября, на торгах в Азии цена торгуется на уровне $80,53. Уровень $82 являлся сильным сопротивлением. Покупатели отказались двигаться выше, решили взять отдых.

Есть мнение, что цена останется в коррекционной фазе несколько дней. К закрытию дня ожидаю восстановления цены до $81,80.

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