Нефть после резкого роста подешевела до $80,53
Москва, 7 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. По итогам дня 6 октября нефть марки Brent подешевела на 2,31%, до $80,74 за баррель. После резкого роста и обновления максимума на $83,436 покупатели начали закрывать длинные позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Давление на покупателей усилилось на американской сессии после публикации отчета минэнерго США.
Согласно представленным данным, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей, до 420,89 млн баррелей (прогноз был — 418 тыс. баррелей).
Запасы бензина выросли за неделю на 3,26 млн баррелей (прогноз был +400 тыс. баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 396 тыс. баррелей (прогноз был — 750 тыс. баррелей).
Сегодня, 7 октября, на торгах в Азии цена торгуется на уровне $80,53. Уровень $82 являлся сильным сопротивлением. Покупатели отказались двигаться выше, решили взять отдых.
Есть мнение, что цена останется в коррекционной фазе несколько дней. К закрытию дня ожидаю восстановления цены до $81,80.
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