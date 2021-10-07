К финишной прямой подошло расследование громкого уголовного дела во Владимирской области. Частные фирмы продали аппараты искусственной вентиляции лёгких, которым давно было место на свалке. Почти 100 аппаратов поступили в медучреждения для лечения больных с коронавирусной инфекцией без регистрационных удостоверений, сопроводительной документации, а срок их хранения к тому моменту истёк более 15 лет назад. ИА REGNUM выяснило, какие компании оказались в центре скандала, кому они принадлежат и в каких госконтрактах успели отметиться до этого.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Уголовное дело

В апреле 2020 года пандемия была в самом разгаре, а аппараты ИВЛ нужны были больницам с тяжёлыми пациентами как воздух. По данным следствия, семь коммерческих компаний региона за свой счёт на сумму более 10 млн рублей приобрели аппараты ИВЛ для бесплатной передачи в медучреждения в рамках меценатской помощи. В целом было передано 97 аппаратов ИВЛ «ФАЗА — 5 НР».

Когда стало понятно, что у аппаратов нет сопроводительной документации, регистрационных удостоверений, да и сами они могут использоваться только с анестетиком «фторотан», который уже 15 лет как не используется, разгорелся скандал.

Vladimir.sledcom.ru

Газета «Коммерсантъ» в мае 2020 года писала о 800 просроченных аппаратах, которые разошлись по стране. Информация из СМИ и прочих источников привлекла внимание правоохранителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования сотрудники ФСБ и МВД по цепочке перепродаж вышли на первичных продавцов медицинской «просрочки». В итоге в ходе обысков в Московской, Костромской и Свердловской областях в целом было изъято 1,5 тысячи просроченных ИВЛ общей стоимостью 700 млн рублей.

Расследование цепочки перепродаж привело следователей в Костромскую область. По данным прокуратуры, фигурантами уголовного дела о сбыте недоброкачественных и не зарегистрированных медизделий, а также мошенничестве в особо крупном размере являются два руководителя ООО «НПФ «Костромская Медтехника» и ООО «НПФ «Костромская Медтехника-Сервис».

Следователи уточнили, что аппараты были переданы «в инфекционное отделение городской больницы № 6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией». Аппараты были 1995−2001 годов выпуска, а срок действия их регистрационных удостоверений истёк ещё 24 ноября 2008 года. В свете того, что «необходимое техническое обслуживание своевременно не производилось, выходные и заданные параметры вентиляции (разброс дыхательного объёма составляет 10−50%) не соответствуют требованиям, в связи с чем, для врачебной деятельности они непригодны».

Медицина33.рф Городская больница № 6 г.Владимир

На сегодня уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Владимира, который и решит судьбу поставщиков.

Фигуранты скандала

И ООО «НПФ «Костромская Медтехника», и ООО «НПФ «Костромская Медтехника-Сервис» имеют один адрес «прописки». По данным ЕГРЮЛ, обе компании оформлены в Костроме, на улице Шагова, 48а. Других компаний с такими наименованиями в ЕГРЮЛ нет.

В обеих в сентябре 2020 года сменили генеральных директоров, назначив на этот пост Алексея и Дмитрия Ромашовых. По открытым данным, руководителем обеих фирм до этого был Андрей Герасимов — единоличный собственник одной из компаний и владелец 75% доли в другой.

В июле 2020 года Октябрьский районный суд Владимира сообщал об аресте директора ООО «НПФ «Костромская Медтехника», ООО «НПФ «Костромская Медтехника-Сервис» — некоего гражданина Г. и коммерческого директора ООО «НПФ «Костромская Медтехника» — гражданки Р. На сайте группы «Костромская Медтехника» коммерческим директором указана Оксана Рыжова. В публикациях владимирских СМИ назывались эти же фамилии фигурантов со ссылкой на материалы дела.

ООО «НПФ «Костромская Медтехника» учреждено для оптовой торговли фармацевтической продукцией в апреле 1998 года. Владельцы с октября 2005 года — Андрей Герасимов с долей 75% и Марина Бакулина с долей 25%.

«Костромская Медтехника» имела доли в четырёх коммерческих компаниях, но одна из них — ООО «Кострома-сантехмонтаж» — была ликвидирована в сентябре 2020 года. В бизнес-портфеле компании на сегодня 33,3% доли в торговом ООО «Костромской лекарь», созданном в 1998 году. Совладельцами «лекаря» являются костромская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и областное государственное бюджетное учреждение «Городская больница г. Костромы».

Помимо этого, «Костромская Медтехника» владеет 100% доли в ООО «Кострома-медико», которое создано в июле 2005 года для производства медоборудования и инструментов. Уставный капитал актива — более 186 млн рублей. Директор с 2009 года — Андрей Макаров.

Medteh.org «Кострома-медико»

Возвращаясь к активам ООО «НПФ «Костромская Медтехника». Ей также принадлежит 49% в ООО «Диксион-Кострома», которое создано в апреле 2007 года для производства аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета‑ и гамма-излучений. Уставный капитал — 1 млн рублей. Более 51% числится как собственная доля компании. Из открытых данных известно, что в октябре 2020 года из состава владельцев вышла компания «Диксион Фертриб медицинишер Герэтэ ГМБХ» (Германия), имеющая доли в московской фирме по производству мединструмента, а также десяток активов, в том числе и больничных организаций, в Орловской, Калужской, Оренбургской, Омской, Ростовской областях, Пермском, Ставропольском, Приморском краях, Татарии, Дагестане, Удмуртии.

Директор «Диксион-Кострома» — Сергей Бакулин.

Также совместно с департаментом здравоохранения Костромской области и десятком иных предприятий «Костромская Медтехника» является соучредителем антиракового фонда.

Второй фигурант уголовного дела, ООО «НПФ «Костромская Медтехника-Сервис», было учреждено в июне 2002 года для ремонта электронного и оптического оборудования. Единственный владелец — Герасимов. Уставный капитал — 30 тыс. рублей. Фирма была поставщиком по 356 госконтрактам на общую сумму более 348 млн рублей. Продукция компании поставлялась не только в костромские больницы, но и в медучреждения других регионов, например, в Санкт-Петербург. В 2020 году компания в Костроме для одной из больниц по госконтракту осуществляла монтаж системы подачи кислорода, а в ярославский госпиталь ею был поставлен комплекс медицинского кислородо-снабжения портативный КМКп-10−01 (несколько комплектов).

Medteh.org

Фигурант и его активы

Помимо уже вышеперечисленных активов Андрея Герасимова, он имеет статус индивидуального предпринимателя в сфере оптовой торговли непродовольственными товарами. Также в его бизнес-портфеле доли в семи компаниях, включая ООО «Костромской радиоприборный завод», которым он владеет совместно всё с той же Бакулиной, и ООО «Черэлектро» — строительная компания.