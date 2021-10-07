Магадан, 7 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Магаданской области от новой коронавирусной инфекции привились более 47 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На утро 7 октября завершили иммунизацию от COVID-19 47 142 жителя Колымы. Вторую прививку ожидают 3953 человека. Еще более 2,5 тыс. колымчан прошли ревакцинацию. Всего на территории Магаданской области планируют привить от коронавируса 66 430 (60%) человек.

В регионе работают 27 пунктов вакцинации, в которых есть 23 455 доз вакцины разных производителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае вакцинировались от коронавируса более 350 тыс. жителей.