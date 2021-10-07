Уфа, 7 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Субсидии на ремонт жилья для сирот намерены втрое увеличить в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

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Сообщается, что члены комитета госсобрания Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов поддержали соответствующие изменения в законы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан».

«Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных средств, выделяемых на ремонт жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предельный размер расходов на ремонт такого помещения будет увеличен втрое — с 50 тысяч до 150 тысяч рублей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что увеличение субсидий связано с существенным ростом цен на услуги и товары для ремонта, к тому же стоимость ремонта в размере 50 тысяч рублей не индексировали с 2014 года.

«Чаще всего требуется заменить или отремонтировать оконные конструкции, напольные покрытия, установить новые межкомнатные двери и т.д. Поиск подрядчиков происходит через процедуру государственных и муниципальных закупок. Поскольку на 50 тысяч сделать ремонт очень сложно, выделяемые деньги слабо осваиваются и муниципалитеты возвращают их в бюджет», — пояснит Толкачев.

Отмечается, что в течение семи лет было отремонтировано 652 жилых помещения детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. При этом в результате увеличения цен объемы ремонта каждый год снижаются. Так, в 2019 году в республике отремонтировали 91 помещение, в 2020 году приведено в порядок 65 помещений, а в 2021 году — лишь 34.

«Концепция законопроекта поддержана Министерством финансов республики. С принятием закона новая предельная стоимость ремонта будет действовать с 1 января 2022 года», — пояснил председатель госсобрания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены обжаловать приговор по делу о возведении опасных квартир для сирот.