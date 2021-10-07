Москва, , 08:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин 7 октября празднует день рождения, ему исполнилось 69 лет.

Владимир Путин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин, несмотря на свой день рождения, планирует работать. По его словам, вечером Путин обязательно отметит свой день рождения с родными и близкими: «Так бывает чаще всего».

Ранее глава государства рассказывал, что даже если его близкие не рядом с ним в его день рождения, то они обязательно каким-то образом его поздравят.

Также российский лидер отметил, что подарки ему дарят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки. Обычно это какие-нибудь поделки или рисунки.

Отметим, что у президента России редко бывают выходные — собственные дни рождения Владимир Путин в основном проводит на работе.

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