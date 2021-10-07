Москва, 7 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Торги по рублю на Мосбирже 6 октября открылись снижением на фоне дорожающего доллара и начавшейся коррекции по нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Изменение пары доллар/рубль оказалось незначительным. К евро и британцу нацвалюта укрепилась на фоне их слабости на глобальном валютном рынке.

По итогам дня рубль показал смешанную динамику против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,03%, до 72,39 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,40%, до 83,65 руб., фунт/рубль — на 0,15%, до 98,42 руб.

На торгах в Азии цена на нефть марки Brent повышалась до $83,43. При обновлении максимума покупатели начали фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку доллар наступал по всем фронтам. После публикации данных о запасах энергоносителей в США падение нефтяных котировок ускорилось до $80,57.

Министерство энергетики США сообщило, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,3 млн баррелей против ожидавшегося сокращения на 418 тыс. баррелей.

На американской сессии во время нисходящей коррекции по нефти падение индекса доллара с ростом фондовых индексов США не дали рублю сильно подешеветь. Участники рынка начинают готовиться к отчету по рынку труда в США.

Сегодня, 7 октября, на торгах в Азии нефть стоит $80,53. После роста до $83,43 цена будет находиться в коррекционной фазе несколько дней.

Торги по рублю открылись небольшим ростом. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается боковое движение в диапазоне 72,15−72,75 руб.

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