София, 7 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Временное правительство Болгарии объявило о введении дополнительных скидок на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса страны. Об этом сообщает Болгарское телевидение (БТВ) со ссылкой на пояснительную записку к правительственному документу.

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По официальным данным, уже с ноября нынешнего года соответствующие абоненты будут пользоваться льготами в размере от 15 до 30 левов за мегаватт-час.

«Нововведение призвано поддержать небольшие частные компании в условиях экономического кризиса», — говорится в пояснительной записке к правительственному документу. Предполагается, что упомянутый льготный период будет действовать в течение ближайших трех месяцев.

Ранее власти Болгарии не исключили резкого повышения тарифов на электроэнергию для бытовых пользователей. С 1 января 2022-го года соответствующие цифры в платежных документах вырастут на 30%.