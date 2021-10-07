Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Погоду в Петербургском регионе продолжает определять периферия антициклона, благодаря которому температурные показатели будут на 2−3 градуса выше климатической нормы для первой декады октября. Об этом сообщил 7 октября ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Терраса с видлм на крыши Санкт-Петербурга

По его данным, при переменной облачности по-прежнему обойдется без дождей, температура воздуха в Петербурге днем составит +13…+15 градусов, по Ленинградской области области +10…+15 градусов. Ветер южный 5−10 м/с.

Атмосферное давление составит 775 мм рт. ст., что выше нормы.