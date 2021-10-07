Красноярск, 7 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Всероссийская тренировка по гражданской обороне (ГО) прошла 6 октября в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в региональном агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

В тренировке приняли участие представители исполнительной власти, органы местного самоуправления, экстренные службы.

По легенде учений, на перегоне «Енисей — Красноярск» сошли с рельсов маневровый тепловоз и два вагона. Произошла разгерметизация цистерны, в которой было опасное химвещество. Началось распространение токсичного облака, загорелись горюче-смазочные материалы.

К месту условной аварии направили сотрудников МЧС и краевого учреждения «Спасатель». В ликвидации последствий условной ЧС были задействованы около 200 человек. Применялось более 40 единиц техники, в том числе беспилотные авиационные системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципальных образованиях края 6 октября проверили комплексные системы экстренного оповещения населения.

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