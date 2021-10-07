Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» потокового сервиса Netflix сможет претендовать на премию Primetime Emmy Awards. Об этом 7 октября сообщает журнал Variety.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Издание обратило внимание, что шоу также имеет право на получение премии International Emmy Awards, поскольку в его производстве участвовали компании из разных стран. При этом автор статьи отметил, что согласно правилам «Эмми», создатели сериала смогут подать заявку на участие только в одном из этих конкурсов.

Напомним, премьера сериала-триллера «Игра в кальмара» состоялась на сайте Netflix 17 сентября 2021 года. Проект стал первым южнокорейским шоу, которое заняло первое место в еженедельном рейтинге 10 лучших сериалов Netflix.