Китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» доставили на место запуска
Пекин, 7 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. На стартовую площадку космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной китайской провинции Ганьсу, доставлены космический пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» и ракета-носитель Long March-
«Объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в нормальном состоянии», — указывается в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в течение ближайшего времени будет проведена финальная проверка перед запуском «Шэньчжоу-13» к главному модулю китайской космической станции. При этом дата и время этого пуска не уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно, что актер «Звездного пути» Уильям Шатнерполетит на ракете-носителе New Shepard в космос в составе экипажа Blue Origin из четырех человек.