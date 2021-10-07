Пекин, 7 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. На стартовую площадку космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной китайской провинции Ганьсу, доставлены космический пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» и ракета-носитель Long March- 2 °F Y13 (CZ- 2 °F Y13). Об этом 7 октября говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов Китайского национального космического управления (CNSA), которое обнародовано в его официальном аккаунте в социальной сети WeChat.

Ceeseven Китайский космический корабль Шэньчжоу

«Объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в нормальном состоянии», — указывается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в течение ближайшего времени будет проведена финальная проверка перед запуском «Шэньчжоу-13» к главному модулю китайской космической станции. При этом дата и время этого пуска не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно, что актер «Звездного пути» Уильям Шатнерполетит на ракете-носителе New Shepard в космос в составе экипажа Blue Origin из четырех человек.