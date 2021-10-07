Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 7 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Комсомольском районе Хабаровского края у 43-летнего жителя села Хурба обнаружили более 23 кг марихуаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

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Сотрудники полиции изъяли в дворовых постройках, расположенных по месту жительства мужчины, растительную массу, схожую с наркотическим веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое является марихуаной. Общий вес запрещенного растения в высушенном виде составил более 23 кг.

По словам хозяина дома, ранее он вырастил коноплю на своем участке и сделал из нее наркотик с целью личного потребления.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хорольском районе Приморья сотрудники ГИБДД обнаружили в такси 2 кг марихуаны.