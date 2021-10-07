Пермь, 7 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Пермском государственном национально исследовательском университете продлили дистанционное обучение студентов до 16 октября. Об этом сообщает вуз.

Коронавирус

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Причиной названа неблагополучная эпидситуация в регионе, связанная с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Согласно приказу ректора, для студентов очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также студентов колледжа профессионального образования ПГНИУ продолжается обучение исключительно с применением дистанционных технологий.

Стоит отметить, вуз находится на дистанте с 20 сентября, когда произошло ЧП со стрельбой и массовым убийством на территории университета. Этот же формат до особого распоряжения ввели и другие вузы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае растет суточный показатель выявляемых заражений коронавирусом. С 4 октября в регионе ввели систему QR-кодов при посещении общественных мест.