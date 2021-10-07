Токио, 7 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Более полусотни гигантских страусов эму разыскивают сотрудники полиции и муниципальных служб в Японии. Об этом 7 октября сообщает телеканал NHK.

Страус

По предварительной информации, 54 страуса эму вырвались на свободы со страусиной фермы в японском городе Кикути на острове Кюсю. Уточняется, что гигантским нелетающим птицам удалось каким-то образом проломить ограждение, окружавшее пастбище.

На настоящее время удалось отыскать и поймать 30 страусов. Полиция предупредила местных жителей об инциденте и настоятельно рекомендовала не приближаться к птицам. Взрослый страус эму очень опасен для человека. Эти птицы способны развивать скорость до 50 км/час и наносить мощные удары когтистыми лапами, а ударом клюва эму может легко нанести серьёзную травму даже взрослому человеку.

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