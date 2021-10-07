Красноярск, 7 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Канском районе Красноярского края сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека, ещё четверо получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в ГУ МВД России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылки

Автоавария произошла поздно вечером 6 октября на 1028 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, двигавшийся со стороны Канска автомобиль «Мазда» под управлением 33-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой». За рулём отечественного автомобиля находился 52-летний мужчина.

Погибли водитель и 47-летний пассажир «Нивы». Три пассажира этого автомобиля, а также водитель «Мазды» госпитализированы в медучреждение.

Установлено, что водитель иномарки был пьян. Показания прибора составили 0,89 мг\л. Проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге за девять месяцев 2021 года выявили 847 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

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