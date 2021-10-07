Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. По итогам совещания по вопросам развития энергетики, которое провёл президент РФ Владимир Путин 6 октября, губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что регион в перспективе делает ставку на устойчивые и экологичные источники энергии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Для нас это особенно важно, потому что сохранение природы в нашем регионе — безусловный приоритет. Впоследствии мы будем наращивать объём «зелёных» источников энергии. В то же время Камчатка с точки зрения природы предрасположена к тому, чтобы здесь развивались возобновляемые источники энергии», — отметил Солодов.

Одним из перспективных направлений является развитие газовой инфраструктуры и замещение недостатка собственного голубого топлива сжиженным природным газом. В настоящее время по поручению Владимира Путина проектируется плавучая станция регазификации и судна-челноки для Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ от долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом оказались критической ошибкой для Евросоюза. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.