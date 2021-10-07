Бухарест, 7 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Российские киберспортивные команды Virtus.Pro и Team Spirit 7 октября 2021 года проведут первые матчи в рамках турнира Dota 2 The International 10. Об этом 7 октября сообщает портал Cybersport.

Скриншот из игры Dota2

Virtus.Pro будет выступать в отборочной группе A, 7 октября команда сыграет сначала с Team Undying, а затем с Alliance (Швеция) и OG (ЕС). В этот же день Team Spirit сразится в группе B с Team Secret и PSG. LGD (Китай). Первый матч Virtus.Pro начнётся в 10:00 по московскому времени, первый матч Team Secret — в 12:00.

Напомним, международный киберспортивный турнир The International 10 по игре Dota 2 пройдёт с 7 по 17 октября 2021 года. Основной этап соревнований примет Национальный стадион Бухареста. Ранее ИА REGNUM сообщило, что организаторы турнира решили провести его без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Румынии.