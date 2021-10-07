Благовещенск, 7 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Амурской области сначала потеплеет, а потом температура резко опустится, пойдут сильные дожди и мокрый снег. Об этом предупредили амурчан в региональном гидрометеоцентре, сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Наталья Диева Мокрый снег

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«9 октября, в передней части циклона, ожидается резкое падение атмосферного давления, в южных районах области повышение дневных температур до +15…+18 °С. 10 октября при прохождении центра циклона, местами ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильные осадки (30−35 мм за сутки) — на юге в виде дождя, на севере и в центральных районах с мокрым снегом», — отметили синоптики.

В целом 9−10 октября Приамурье попадёт под влияние мощного юго-западного циклона. В регионе прогнозируют гололёд, налипание мокрого снега на провода и усиление ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе из-за циклона, который принёс в Амурскую область сильные дожди, в регионе началось наводнение. Паводок подтопил сотни домов и земельных участков и десятки автодорог.