Хабаровск, 7 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В учебных заведениях Хабаровска от коронавируса привито 67,5% сотрудников. С приближением сезона гриппа будет усилена кампания по вакцинации от этого заболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе городской мэрии.

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«В учреждениях образования у нас достаточно спокойная ситуация. На карантин закрыто 2 класса в 2 школах и 4 группы в детских садах. Карантина из-за COVID-19 не вводилось, но ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной», — сказала заммэра по социальным вопросам Елена Лагошина.

Отмечается, что горожане стали чаще игнорировать меры профилактики, в частности, соблюдение масочного режима.

С начала года было проверено 3960 объектов торговли. Выявлено 1100 нарушений. Чаще всего замечания касались несоблюдения посетителями масочного режима.

«Рейдовые мероприятия мы будем усиливать в ближайшее время», — добавили специалисты.

Также было проверено более 6 тыс. транспортных средств. В ходе проверок неоднократно были выявлены нарушения масочного режима водителями, а также несоблюдение мер профилактики пассажирами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае вакцинировались от коронавируса более 350 тыс. жителей.