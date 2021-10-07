Пермь, 7 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Перми на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета после ЧП со стрельбой и массовым убийством попасть можно только по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом РФ. Об этом сообщает вуз.

Sledcom.ru Следственный комитет

В образовательной организации отметили что доступ станет свободным, как только следователи завершат работу на территории кампуса.

Напомним, 20 сентября студент устроил в вузе вооруженное нападение. Жертвами стали шесть человек. Десятки получили ранения и травмы. После ЧП принято решение о том, что учреждение будут охранять вооруженные бойцы Росгвардии.