Глава Приамурья запретил кормить свиней отходами из детских садов
Благовещенск, 7 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление о запрете брать на корм свиньям отходы из детских садов и школьных столовых. Животным предписывается давать только специальные корма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в управлении ветеринарии Амурской области. Пищевые отходы могут использоваться как еда для свиней только после продолжительной термической обработки.
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В регионе выявили три новых случая заболевания африканской чумой свиней. Инфекция обнаружена у диких кабанов. Больные животные были обнаружены в Благовещенском, Завитинском и Бурейском районах. Выявить вирус в дикой природе удалось благодаря специальному мониторингу. На заседании противоэпизоотической комиссии было принято решение сократить численность диких кабанов в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября африканскую чуму свиней обнаружили в девяти населённых пунктах Амурской области. Всего было зафиксировано 23 случая, только один из них — в дикой природе.