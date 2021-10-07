Благовещенск, 7 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление о запрете брать на корм свиньям отходы из детских садов и школьных столовых. Животным предписывается давать только специальные корма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в управлении ветеринарии Амурской области. Пищевые отходы могут использоваться как еда для свиней только после продолжительной термической обработки.

Borisoglebsk.bloknot-voronezh.ru Чума свиней

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В регионе выявили три новых случая заболевания африканской чумой свиней. Инфекция обнаружена у диких кабанов. Больные животные были обнаружены в Благовещенском, Завитинском и Бурейском районах. Выявить вирус в дикой природе удалось благодаря специальному мониторингу. На заседании противоэпизоотической комиссии было принято решение сократить численность диких кабанов в регионе.

«В сёлах, попавших в угрожаемые зоны по данным трем вспышкам АЧС, домашних свиней, подлежащих отчуждению, нет. Исключение составляет только Болдыревка Завитинского района, где содержится 20 животных. В остальных населенных пунктах свиней либо не держали совсем, либо они уже были отчуждены в связи с более ранними случаями африканской чумы свиней. Этот факт еще раз косвенно подтверждает версию о заносе опасного вируса из дикой фауны», — отметил начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября африканскую чуму свиней обнаружили в девяти населённых пунктах Амурской области. Всего было зафиксировано 23 случая, только один из них — в дикой природе.