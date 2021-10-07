Улан-Удэ, 7 октября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ за последние три года фиксируется снижение числа автобусов у частных автоперевозчиков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Маршрутка в Улан-Удэ

«Всего парк автобусов частных перевозчиков сократился почти на 30% по сравнению с 2018 годом», — отметили в мэрии.

За последний год численность подвижного состава на городских маршрутах сократилась на 110 единиц — с 840 в 2020 году до 730 в настоящее время.

В связи с этим власти города подготовили предложения по оптимизации маршрутной сети, потребности в автобусах большого и среднего класса, развитию городского электрического транспорта. Результаты доложат в том числе президенту РФ.