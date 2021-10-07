Душанбе, , 07:24 — REGNUM Таджикские энергетики не отправляли киргизским коллегам «предложений о возможности экспорта электроэнергии», об этом сообщила пресс — служба Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

ЛЭП Павел Редин © ИА Красная Весна

По данным таджикских чиновников, представители Киргизии обратились к Таджикистану с предложением поставки электроэнергии из Таджикистана в Киргизию в октябре 2021 года. 2 октября делегация из Киргизии посетила Душанбе, где встретилась с представителями ОАХК «Барки Точик»

Решение об поставках электроэнергии еще не принято, подчеркивают таджикские чиновники, «данное предложение рассматривается таджикской стороной».Электроэнергия между двумя странами сейчас поставляется в рамках технического обмена, необходимого для обеспечения стабильной работы региональной энергосистемы.

Отметим, что данным заявлением, министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана, фактически опровергает слова министра энергетики и промышленности Киргизии Доскула Бекмурзаева. Киргизский чиновник утверждал, что Таджикистан предложил купить электроэнергию, Киргизия согласилась и с 1 октября покупает у Таджикистана миллион киловатт-часов в день.

Напомним, что из-за дефицита воды в водохранилище Токтогульской ГЭС в Киргизии вводятся масштабные ограничения подачи электричества. Власти просят граждан сократить потребление электроэнергии. Среди вариантов решения проблемы упоминается покупка электричества у России.