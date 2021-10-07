Москва, 7 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Члены российской киберспортивной команды Virtus.pro не будут пользоваться соцсетями до конца турнира The International 10 по игре Dota 2. Об этом 6 октября сообщил на своей странице в Instagram комментатор Михаил Зверев (Olsior).

Dota 2

«ВП удаляют все соцсети до конца инта», — написал Зверев. Ведущий добавил, что теперь желающие написать «всякие гадости» про команду могут не утруждать себя, поскольку в этом не будет никакого смысла.

https://www.instagram.com/p/CUsHsajMNsG/

Напомним, первый матч для Virtus.pro в рамках турнира Dota 2 The International 10 пройдёт в отборочной группе А, он состоится 7 октября 2021 года, в 10:00 по московскому времени. Команда Виталия Мельника (Save) встретится с Team Undying.