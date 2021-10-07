Село Сакмара, Оренбургская область, 7 октября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области обнаружен и уничтожен опасный снаряд времен Гражданской войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Росгвардии по региону.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Оренбургской области Снаряд

Случай произошел в селе Сакмара. На боеприпас наткнулся рыбак. На берегу реки мужчина увидел снаряд и проинформировал об этом правоохранителей. Выехавшие на место специалисты установили, что находка представляет собой артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров.

По словам взрывотехников, боеприпас мог остаться здесь со времен Гражданской войны — в этой местности тогда шли ожесточенные бои. Учитывая состояние боеприпаса, имевшего следы сильной коррозии, было принято решение уничтожить его подрывом накладного заряда на месте.

Стоит отметить, за последние дни это уже второй случай в Сакмарском районе, когда в населённом пункте местные жители находят снаряд. Напомним, ранее ржавый боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен в селе Жданово.