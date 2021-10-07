Берлин, , 07:16 — REGNUM Борьба ЕС с газопроводом «Северным потоком — 2» не увенчалась успехом и вредит самим европейским странам, заявил немецкий политолог Александр Рар 6 октября в беседе «Вечерней Москвой».

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он оценил заявление Федерального сетевого агентства Германии, пригрозившего «немедленным разбирательством» компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором трубопровода.

Рар подчеркнул, что в ЕС есть силы, желающие противостоять «Северному потоку — 2».

«Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком — 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», — сказал политолог.

Вместе с тем, по словам эксперта, в ЕС можно услышать призывы оказать содействие запуску газопровода для увеличения поставок голубого топлива. Рар считает, что вокруг проекта сложилась «абсурдная ситуация». Политолог добавил, что лидерам европейских стран следует отказаться от политики давления и признать свои ошибки, а после «протянуть руку» России.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Германии нет претензий к РФ по поставкам газа и российская сторона выполняет все свои обязательства.

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