Москва, , 07:14 — REGNUM Утверждения некоторых европейских политиков о сокращении «Газпромом» поставок газа для манипулирования ценами абсурдны, поскольку российская компания полностью исполняет свои контрактные обязательства, и никто этого не оспаривает. Об этом заявил специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.

Газовые скважины Gazprom.ru

По его словам, 42 депутата Европарламента — вероятно, представители Польши и стран Прибалтики — намерены расследовать, не манипулирует ли «Газпром» ценами на газ в Европе.

«Однако правда в том, что российский газовый гигант выполнил свои обязательства по договору перед ЕС, и никто в Европе это не оспаривает», — объяснил эксперт.

Салама добавил, что объём поставок газа из России с января по июль текущего года вырос на 21%, поэтому Евросоюз не может винить российскую сторону, если сам неверно оценил газовый рынок.

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