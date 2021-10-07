Владивосток, 7 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Власти Владивостока согласовали площадки для торговли ёлками и новогодними украшениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе городской мэрии.

Выброшенная елка

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Всего предполагается развернуть 50 ёлочных базаров. Из них семь — крупные точки площадью от 30 до 50 кв. метров. Остальные смогут работать в формате автолавок.

Площадки будут предложены на аукционах уже в октябре.

В прошлом году во Владивостоке было 16 площадок для продажи ёлок.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении полицейского. Он признан виновным по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества за общее покровительство по службе, совершённое в значительном размере».