Красноярск, 7 октября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае остаётся высоким уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом 7 октября сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Эпидпорог по ОРВИ за прошедшую неделю в целом по краю превышен на 20%. При этом, как подчеркнул Горяев в своём Telegram-канале, среди возрастных групп значения выше пороговых зафиксированы только у взрослого населения.

При лабораторном обследовании больных ОРВИ на этой неделе у трёх человек выделены вирусы гриппа А (H3N2).

«Обычно первые заболевшие гриппом регистрируются в конце октября или в ноябре, тогда как в этом году первый случай был выявлен уже в августе», — отметил Горяев.

Добавим, на сегодняшний день в Красноярском крае от гриппа привито более 15% жителей региона.