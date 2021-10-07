Улан-Удэ, 7 октября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В ковидном стационаре в столице Бурятии Улан-Удэ пациент скончался из-за нехватки медицинского кислорода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, его родственники попросили омбудсмена провести проверку.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Выяснилось, что супруг заявителя был госпитализирован в июне с двусторонней полисегментарной пневмонией и положительным тестом на COVID-19. В ходе лечения, как отмечается, допускался дефицит кислорода, из-за чего произошла первая остановка сердца.

Родственники пациента в связи с этим купили персональный кислородный баллон, а затем и специальный медицинский редуктор. Однако к тому времени мужчина уже скончался.

«За время нахождения ее супруга в ковидном стационаре был упущен момент, когда его можно было перевести в отделение пульмонологии и своевременно начать лечение легких, т.к. отрицательный анализ на СOVID-19 уже был получен», — добавили в аппарате.

Омбудсмен направила письма в адрес регионального органа Росздравнадзора и территориального фонда медстрахования. В ходе проведённой проверки в улан-удэнской поликлинике №3 и Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко были выявлены нарушения. В отношении последней составлен протокол об административном правонарушении.