Посёлок городского типа Сангар, Якутия, 7 октября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В посёлке Сангар загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом, который был частично расселён. Из-за пожара погибла женщина с двумя детьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

34.мвд.рф Пожар

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Когда пожарные обнаружили людей в горящей квартире, они были ещё живы. Мать с детьми были доставлены в больницу и там скончались. К горящему дому огнеборцы приехали за две минуты.

«На момент прибытия первого подразделения наблюдался открытый огонь. С места пожара было эвакуировано 12 человек. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади, которая составила 288 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — пояснили в пресс-службе МЧС региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Нерюнгри Якутии во время пожара в квартире погибла пожилая женщина. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после вызова.