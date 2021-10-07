Владивосток, 7 октября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Приморье до конца 2021 года должно быть капитально отремонтировано более 600 многоквартирных домов. За неделю акты приёмки подписаны по 23 домам в пяти муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жилье

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За последние дни в Артеме отремонтированы крыши на двух домах, завершен ремонт кровли в многоквартирном доме в Лесозаводске, в на доме в селе Прохладное Надеждинского района. Три кровли заменены в Находкинском городском округе.

Во Владивостоке отремонтировано семь крыш. А в трёх домах сделали новые фасады. В шести заменили лифты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине кровлю жилого дома №125 по улице Советской в Холмске залатали скотчем.