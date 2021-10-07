Казань, 7 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали четыре новых случая смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 7 октября 774 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Очередными жертвами заболевания стали 62-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 57 лет до 81 года. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 6 октября вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 94 тыс. 215 человек. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 957 984 человека.

Читайте также: В Татарии от COVID-19 за сутки привили чуть более 2 тыс. человек