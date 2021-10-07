Москва, 7 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок приёма и подачи заявлений родителей о несогласии на выезд детей за рубеж. Проект приказа ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цитата из х/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США Внутри Trump Tower

В соответствии с документом, родители могут указать, запрещают ли они выезд ребёнку до достижения им совершеннолетия, либо указать в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию России.

Кроме того, родители могут отозвать оформленное ранее заявление. Для этого необходимо явиться в территориальный орган МВД РФ и оформить новое заявление, либо обратиться в ту же инстанцию, где оформлялся запрет.

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Принятые органами МВД сведения о волеизъявлении родителей направляются для исполнения в Пограничную службу ФСБ России.