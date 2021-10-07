Омск, 7 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Экологическую экспертизу прошли документы по рекультивации свалки в Советском округе Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в мэрии города.

Георгий Балаков ИА REGNUM Свалка

Публичные слушания по данному объекту прошли в 2021 году в рамках проведения экологической экспертизы.

Слушания были признаны состоявшимися, проектную документацию направили в Росприроднадзор. Также проводилась государственная экологическая экспертиза документов. 8 сентября на заседании экспертной комиссии Росприроднадзора РФ приняли решение о выдаче положительного заключения.

5 октября в «Государственную экспертизу Омской области» направили заявку о проведении госэкспертизы проектной документации. Регион планирует участвовать в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология». Полученные деньги можно будет направить на ликвидацию свалки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Омске с рабочей поездкой побывала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она ознакомилась с планами рекультивации закрытых городских свалок.

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