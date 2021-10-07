Благовещенск, 7 октября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В ковидные госпитали Амурской области всё чаще привозят молодых пациентов с обширным поражением лёгких. В тяжёлом состоянии из-за COVID-19 находится много амурчан трудоспособного возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

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«Если раньше мы отмечали, что большая часть госпитализированных пациентов это люди пожилого и старческого возраста, то сейчас все чаще мы встречаем достаточно молодых пациентов. Пациенты в возрасте от 18 лет поступают, как правило, с большим процентом поражения — 50−60% поражения легких. Соответственно, чем выше процент поражения легких, тем тяжелее нам справиться с заболеванием и спасти таких пациентов», — сказал руководитель инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов.

По его мнению, увеличение количества молодых пациентов связано с тем, что пожилые люди уже переболели коронавирусом во время первой и второй волны пандемии.

«Инфекция идёт дальше, и те, кто не вакцинировался, находятся в зоне риска заражения», — подчеркнул Виктор Бардов.

Он также обратил внимание на то, что в ковидном госпитале Благовещенска фактически исчерпан резерв свободных коек, есть пациенты в реанимации. Более половины госпитализированных больных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке.

Особо Виктор Бардов отметил нагрузку на медперсонал и то, что в экстренном режиме врачи работают уже полтора года. Он обратился к жителям региона с просьбой сделать прививки от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, Амурскую область накрывает четвертой волной коронавируса — притом, что ещё не закончилась третья. Наблюдается рост количества обращений в колл-центры скорой помощи и поликлиник. Люди, которые пытаются вызвать врачей, часто жалуются на повышение температуры и признаки ОРВИ.