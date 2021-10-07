В Приамурье «молодеет» ковидная пневмония
Благовещенск, 7 октября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В ковидные госпитали Амурской области всё чаще привозят молодых пациентов с обширным поражением лёгких. В тяжёлом состоянии из-за COVID-19 находится много амурчан трудоспособного возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.
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По его мнению, увеличение количества молодых пациентов связано с тем, что пожилые люди уже переболели коронавирусом во время первой и второй волны пандемии.
Он также обратил внимание на то, что в ковидном госпитале Благовещенска фактически исчерпан резерв свободных коек, есть пациенты в реанимации. Более половины госпитализированных больных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке.
Особо Виктор Бардов отметил нагрузку на медперсонал и то, что в экстренном режиме врачи работают уже полтора года. Он обратился к жителям региона с просьбой сделать прививки от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, Амурскую область накрывает четвертой волной коронавируса — притом, что ещё не закончилась третья. Наблюдается рост количества обращений в колл-центры скорой помощи и поликлиник. Люди, которые пытаются вызвать врачей, часто жалуются на повышение температуры и признаки ОРВИ.