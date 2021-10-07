Улан-Удэ, 7 октября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанут трое местных жителей, сбывавших поддельные денежные купюры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области Поддельные купюры

«В 2020 году злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, расплачивались в магазинах г. Улан-Удэ поддельными купюрами достоинством 5 тыс. рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Фальшивки, как отмечается, они привезли из другого региона.

Теперь троим фигурантам грозит лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в до 1 млн рублей.

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