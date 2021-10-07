Порт-о-Пренс, 7 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Управление по защите граждан Гаити обвинило премьер-министра страны Ариэля Генри в том, что он является главным препятствием на пути расследования убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити

По данным государственной платформы, защищающей права человека, Генри защищал предполагаемого организатора убийства, адвоката Жозефа Феликса Бадио, заверив в радиоинтервью, что «он не мог совершить такое преступление».

Организация также утверждала, что Генри и Бадио находились в постоянном контакте до, во время и после убийства главы государства, и напомнила, что записи телефонных разговоров, предоставленные компанией Digicel, подтвердили факт звонков в течение дня 7 июля, сразу после 4:00 по местному времени.

Несмотря на эти откровения, «премьер-министр отказался дать объяснения правительственному комиссару» после того как тот пригласил его в прокуратуру, напомнили в организации.

Правозащитники также заявили о предполагаемой встрече Бадио и Генри в правительственном офисе.

Полиция предъявила адвокату обвинения в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении, а расследование и допрос подозреваемых в преступлении показали, что Бадио отдал приказ об убийстве.

Организация раскритиковала тот факт, что после вызова Генри в прокуратуру премьер-министр уволил прокурора Бед-Форда Клода и министра юстиции Рокфеллера Винсента.

Правозащитники также рекомендовали властям усилить меры безопасности судьи Гари Орельена, который отвечает за расследование этого дела, и повторно предложили ООН создать специальный следственный комитет.