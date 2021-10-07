Владивосток, 7 октября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Более 30 млрд рублей выдали жителям Приморья в рамках программы «Дальневосточная ипотека», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Ulc.r Приватизация жилья

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Приморье занимает первое место по выдаче «Дальневосточной ипотеки» среди регионов Дальнего Востока. На начало октября уже выдано 7386 льготных кредитов.

Отмечается, что всего приморцам с 2018 года выдано 30,6 млрд рублей. Программа «Дальневосточная ипотека» рассчитана до конца 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года российские застройщики будут предлагать покупателям жилья все более привлекательные условия, заявила доцент финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в III квартале 2021 года на 25% упал спрос на квартиры первичного рынка.