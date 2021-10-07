Канберра, 7 октября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Решение французских властей вернуть своего посла в Канберру приветствует австралийское правительство, 7 октября заявил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг в эфире телеканала 9News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

По его словам, в Канберре надеются на то, что после возвращения дипломата двухсторонние разногласия удаться преодолеть и отношения между странами «вернутся в конструктивное русло». Фрайденберг также напомнил, что сотрудничество Австралии и Франции «демонстрировало прочность на протяжении многих лет».

Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Париж вернет своего посла в Канберру, но собирается пересмотреть отношения с австралийской стороной из-за отказа от контракта о строительстве подводных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября посол Франции в США Филипп Этьен вернулся в Вашингтон после консультаций во Париже. Он был отозван на родину из-за кризиса, связанного с решением Австралии примкнуть к военному альянсу с Соединенными Штатами (AUKUS) и отказаться от закупки французских подлодок.