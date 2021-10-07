Хабаровск, 7 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Хабаровске на рабочем месте коллеги обнаружили сотрудницу городского отдела полиции №6 с огнестрельным ранением в области сердца. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Эмблема МВД

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По сообщению региональных СМИ, выстрел табельного оружия прозвучал днём 6 октября.

Погибшей было 38 лет, у нее остались двое детей.

Рассматриваются разные версии, одна из которых — неосторожное обращением с оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор оппозиционного нижегородского издания «Коза пресс» Ирина Славина 2 октября 2020 года совершила самоубийство у здания МВД.