В Хабаровске на рабочем месте погибла сотрудница полиции
Хабаровск, 7 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Хабаровске на рабочем месте коллеги обнаружили сотрудницу городского отдела полиции №6 с огнестрельным ранением в области сердца. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.
Эмблема МВД
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По сообщению региональных СМИ, выстрел табельного оружия прозвучал днём 6 октября.
Погибшей было 38 лет, у нее остались двое детей.
Рассматриваются разные версии, одна из которых — неосторожное обращением с оружием.
Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор оппозиционного нижегородского издания «Коза пресс» Ирина Славина 2 октября 2020 года совершила самоубийство у здания МВД.