Красноярск, 7 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Против должностных лиц межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Фигурантами дела стали руководитель и заместитель МТУ Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве, начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества этого учреждения, а также арбитражный управляющий, руководитель ООО «Акцепт» и индивидуальный предприниматель.

Дело возбуждено на основании материалов, представленных краевым управлением ФСБ России.

В зависимости от роли каждого фигурнаты обвиняются в получении и даче взятки в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, с октября 2020 года по август 2021 года руководитель МТУ Росимущества, его заместитель и начальник вышеуказанного отдела получили от директора ООО «Акцепт», действующего по предварительному сговору с арбитражным управляющим, частями взятку — деньги в сумме 1,2 млн рублей. Взамен они должны были обеспечить победу фирмы в запросе котировок в электронной форме и заключение с МТУ Росимущества госконтрактов на право реализации арестованного имущества. Также в последующем необходимо было обеспечить реализацию контракта без его расторжения.

Также с октября 2020 года по сентябрь 2021 должностные лица МТУ Росимущества получили от предпринимателя частями взятку (440 тысяч рублей) за обеспечение его победы в запросе котировок в электронной форме и заключение с региональным Росимуществом госконтрактов на право реализации арестованного имущества, обеспечение реализации контракта без его расторжения.

Руководитель и начальник отдела задержаны и допрошены. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.

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