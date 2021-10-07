Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 7 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Окружной судья США Педро Дельгадо принял признание вины со стороны бывшего министра образования Пуэрто-Рико Джулии Келехер. Экс-министр призналась в сговоре с целью совершения мошенничества, сообщает Prensa Latina.

CIA Пуэрто-Рико

Отмечается, что теперь Келехер получит шестимесячный тюремный срок, дополнительные 12 месяцев домашнего заключения, штраф в размере 21 тысячи долларов США и один год тюрьмы условно.

Если бы она предстала перед судом без признания вины и была бы признана присяжными виновной, бывшей чиновнице грозило бы пять лет тюремного заключения, еще три года условно и штраф в размере 250 000 долларов США.

Келехер, которая входила в кабинет губернатора Рикардо Россельо Невареса, была вынуждена уйти в отставку в июле 2019 года после 14 дней массовых демонстраций пуэрториканского народа.

Слушание по вынесению приговора бывшему министру назначено на 17 декабря 2021 года, поэтому ожидается, что она начнет отбывать наказание в 2022 году.

Пуэрториканская газета El Vocero сообщила, ссылаясь на источники, что соглашение, достигнутое Келехер, не обязывает ее сотрудничать с федеральными властями в отношении других обвиняемых в коррупции.

Процесс против Келехер начался 9 июля 2019 года, когда она была арестована вместе с семью другими людьми, близкими к администрации Россельо Невареса.

По этому случаю ее специальному помощнику Гленде Понсе были предъявлены обвинения в заговоре, мошенничестве и краже, в которых она признала себя виновной. Согласно обвинительному заключению, Понсе использовала свое положение для получения контрактов для своей сестры, Майры Понсе, в Департаменте образования Пуэрто-Рико на сумму 95 000 долларов.

Подрядчик Фернандо Шеррер Кайле также был арестован за мошенничество, сговор с целью совершения мошенничества, кражу и мошенничество с использованием проводной связи.