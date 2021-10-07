Горно-Алтайск, 7 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев с начала пандемии достигло 21 826.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (14 новых носителей), Майминского (+11), Усть-Коксинского (+4), Чойского (+4) и других районов.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 11 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 20 656 человек. Зарегистрирован ещё один летальный случай от COVID-19.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 409, в том числе: 362 — от COVID-19, 47 — от иных причин», — добавили в оперштабе.