Вашингтон, 7 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джозефа Байдена снизился до рекордного уровня за время его пребывания на посту главы государства. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 октября данные опроса, проведённого Квиннипэкским университетом в США.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Участниками опроса стали 1326 жителей США по всей стране. Он проводился в период с 1 по 4 октября. Статистическая погрешность составила 2,7%.

Отрицательно деятельность американского лидера оценили 53% американцев. Положительно относятся к работе президента США 38% респондентов. Данные предыдущего опроса, который проводил тот же университет, показали, что 50% жителей США оценили деятельность главы Белого дома отрицательно, а 42% — положительно. Таким образом, социологи сделали вывод о тенденции к снижению популярности президента США среди американцев.

Особое недовольство у жителей США вызывает ситуация на южной границе страны и миграционная политика администрации Белого дома. Деятельность президента в данном направлении отрицательно оценили 67% опрошенных, положительно — только 23%.

Состоянием экономики в стране недовольны 72% опрошенных, а позицию администрации Байдена по Афганистану поддержали лишь 28% американцев. Большая часть респондентов (50%) считают, что США должны были оставить в стране определённое количество военнослужащих для поддержки, а 15% вообще оценили крайне отрицательно вывод войск из Афганистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении рейтинга одобрения деятельности президента США Байдена.