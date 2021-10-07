Санто-Доминго, 7 октября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Правительство Доминиканской Республики объявило о планах не продлевать введённое ранее в стране для борьбы с COVID-19 чрезвычайное положение. Об этом заявил юридический советник исполнительной власти Антолиано Перальта, сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская республика

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Действующее ныне чрезвычайное положение закончится 11 октября.

Перальта отметил, что будут приняты альтернативные меры в соответствии с положениями Всемирной организации здравоохранения.

«Следовательно, поскольку принятие мер не требует введения чрезвычайного положения, правительство решило не обращаться к Национальному конгрессу за разрешением на введение такого чрезвычайного положения», — сказал он.

По словам советника, среди мер, которые будут применяться, использование масок будет обязательным, а населению по-прежнему будет предложено принять участие в национальной программе вакцинации.