Прокуратура арестовала имущество транспортной компании ЕАО за долги
Биробиджан, 7 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Муниципальное унитарное предприятие Биробиджана «Транспортная компания» накопило 2,4 млн рублей долгов по налогам. Прокуратура региона дала санкцию на арест части имущества перевозчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе надзорного ведомства.
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Аресту имущества предшествовало решение налоговых органов взыскать с МУП «Транспортная компания» долг по налогам.
«Согласно п. 2 ст. 77 Налогового кодекса Российской Федерации при наложении частичного ареста, организация владеет, пользуется и распоряжается арестованным имуществом под контролем налогового органа,
Ранее прокуратура ЕАО сообщала о задолженности по зарплате сотрудникам МУП «Транспортная компания». Людям не выплатили вовремя более 400 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в транспортной компании Благовещенска Амурской области не хватает водителей. В один из микрорайонов города в час-пик транспорт идёт сильно переполненным и интервал между рейсами слишком большой, констатировал глава города Олег Имамеев.